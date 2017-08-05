Племянник Каримова обратился к президенту Мирзияеву с просьбой о выдаче паспорта

Прошло уже полгода после освобождения из психиатрической клиники Джамшида Каримова – журналиста и племянника ныне покойного первого президента Узбекистана Ислама Каримова, который вышел на свободу после 11 лет заключения в психушке с подорванным здоровьем. В разговоре с репортером «Озодлика» он рассказал, что до сих пор не может получить паспорт, а все его обращения в виртуальную приемную президента Шавката Мирзияева остаются без ответа.

В беседе с репортером «Озодлика» журналист и родной племянник Ислама Каримова, Джамшид Каримов, который с 2006 года находился на принудительном лечении в психиатрической больнице и был освобожден только в феврале этого года, рассказал, что не может получить новый паспорт, а все его обращения в виртуальную приемную президента Мирзияева остаются без ответа:

– Летом 2006 года, когда я готовил документы в ОВИР, чтобы уехать в Швецию, у меня отобрали паспорт. Это произошло чуть раньше до того, как меня в принудительном порядке поместили в психушку. С тех пор у меня нет паспорта. Моя дочь обращалась в виртуальную президента с просьбой помочь мне получить паспорт, но нам так и не ответили. Делают ли они это специально, или же это обычная узбекская бюррократия – этого я не знаю. Без паспорта я не могу ни получить свою пенсию, ни устроиться на работу. Сейчас у меня на руках остались последние шесть тысяч сумов (около 70 центов), которые мне дала дочь, – говорит Джамшид Каримов.

Джамшид Каримов, который является родным племянником ныне покойного первого президента Узбекистана Ислама Каримова, живет в Джизаке. С 2000 года он сотрудничал с международными СМИ.

Журналист, являющийся сыном Арслана Каримова – старшего брата Ислама Каримова – был подвергнут гонениям и принудительно помещен в психушку из-за открытой критики в адрес властей.

В первый раз Джамшид Каримов был арестован в сентябре 2005 года, впоследствии узбекский суд вынес решение о принудительном помещении журналиста в психиатрическую клинику.

В сентябре 2006 года Джамшид Каримов был помещен на принудительное лечение в психиатрическую больницу в Самарканде. Осенью 2011 года его выпустили на свободу, но спустя два месяца он исчез из поля зрения общественности. В начале 2012 года стало известно о том, что по приказу властей племянник президента снова был помещен в больницу.

– Если не считать двухмесячный перерыв, когда я находился на свободе, то я целых 10 лет и 5 месяцев содержался в самаркандском зиндане, в одиночной камере, как «узник замка Иф». Меня без какого-либо обвинительного приговора в принудительном порядке поместили в психиатрическую клинику на окраине Самарканда, которая находится в ведении Министерства внутренних дел, – рассказывает «Озодлику» Джамшид Каримов.

До своего ареста Джамшид Каримов успел опубликовать в Интернете ряд статей с критикой в адрес местных и центральных властей.

– Шизофрения – это единственное выдвинутое в мой адрес обвинение. Но можно ли считать это обвинением? Если человек психически болен, то нужно ли его уничтожать физически? Когда я попал в психушку, мне сказали: «В отношении тебя не выдвигалось никакое обвинение, просто пришел приказ «сверху», чтобы мы поместили тебя в психушку. Честно говоря, новость о смерти дяди стала для меня настоящим сюрпризом. Потому что, именно его смерть стала толчком для моего освобождения из зиндана. После его смерти открылся портал нового руководства. Моя дочь написала письмо в этот портал с требованием освободить меня. Меня выпустили из психушки спустя 15 дней после ее обращения, – говорит Джамшид Каримов.

По его словам, в психиатрической клинике к нему относились с осторожностью, но вместе с тем очень жестко и жестоко:

– В любом случае я был племянником президента. Они относились ко мне с осторожностью, но вместе с тем очень жестко и жестоко. Там моя жизнь прошла в голоде. Именно по этой причине, сидя в зиндане, я заработал себе хронический панкреатит, – рассказывает репортеру «Озодлика» племянник Каримова.

После освобождения из психушки Джамшид Каримов, которому скоро исполнится 50 лет, стал ниже ростом, он сильно сутулится. Несмотря на то, что сейчас Джамшид Каримов является инвалидом второй группы, он не намерен отказываться от своей любимой профессии – журналистики.

– Я обязательно продолжу заниматься журналистикой. Потому что для меня журналистика – почетная профессия, – сказал в конце беседы с репортером «Озодлика» Джамшид Каримов.

Напомним, что до принудительного помещения в психиатрическую клинику Джамшид Каримов сотрудничал с такими известными и авторитетными изданиями, как Институт по освещению войны и мира (IWPR), «Арена», а также с информагентствами «Фергана» и Uznews.net.