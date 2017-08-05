Заместитель декана СамСХИ задержан при получении взятки

На днях произошло очередное громкое задержание в системе образования Узбекистана. На этот раз с поличным был пойман заместитель декана Самаркандского сельхозинститута, который через посредников организовал коррупционную схему по приему в вуз, сообщает Sputnik Узбекистан.

Оперативники Управления СНБ по Самаркандской области задержали с поличным заместителя декана факультета экономики, члена приемной комиссии Самаркандского сельскохозяйственного института (СамСХИ) Улугбека Умирова и его сообщников – двух студентов этого вуза.

По данным следствия, Умиров, злоупотребляя служебными полномочиями, в сговоре с отдельными преподавателями и студентами вуза организовал незаконную схему по получению денег с родителей абитуриентов за положительное решение вопроса по поступлению в институт.

«Заместитель декана через «своих» студентов находил желающих поступить в вуз без каких-либо проблем. За солидную сумму он обещал им помочь сдать тестовые испытания. При этом он действовал крайне осторожно и получал требуемые деньги через посредников. Оперативники провели специальную операцию по его задержанию», – сообщил интернет-изданию представитель СНБ.



Замдекана запросил 10 тысяч долларов у жителя Самаркандского района за поступление двух его родственников. Деньги у клиента должен был получить сообщники Умирова – один из студентов, и затем передать их получателю.

Оперативники задержали в момент получения валюты студента «Б.А.», который полностью признал свою вину. Он рассказал, что заместитель декана обещал ему часть денег за посредничество в получении средств от родителей абитуриентов. Позже при получении денег был задержан и сам главный фигурант дела.

Прокуратура Самарканда возбудила в отношении задержанных уголовное дело по ряду статей Уголовного кодекса, ведется следствие.