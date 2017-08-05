Саакашвили прибыл в Варшаву, сделал ряд политических заявлений

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили принял участие в торжественных мероприятиях в Польше, посвященных годовщине Варшавского восстания 1944 года против нацистской оккупации. Выступая на церемонии в Варшаве 4 августа, Саакашвили поблагодарил поляков и их страну за, как он выразился, вклад в «борьбу Украины и моей родной Грузии против агрессора».

«Подобно тому, как Польша столкнулась с дилеммой, быть или не быть, Украина и Грузия также столкнулись с тем же вопросом, вызванным теми же соображениями, остаться или не остаться на карте мира», – сказал Саакашвили, добавив, что Украина и Грузия пошли по пути, который Польша проложила для них в 1944 году. «Польша является символом свободы в этой части Европы и примером для Украины, Грузии и других стран региона», – сказал Саакашвили.

«Отсутствие красивых зданий и больших стен старой Варшавы, разрушенных в 1940-х годах, является символом несокрушимого духа польского народа», – сказал Саакашвили, который прибыл в Варшаву из США. Это стало его первой международной поездкой с тех пор, как президент Украины Петр Порошенко лишил его украинского гражданства 26 июля. Саакашвили осудил решение Порошенко как «незаконный способ вывести его с политической сцены на Украине».

Саакашвили также воздал должное прибытию покойного президента Польши Леха Качиньского в Тбилиси в августе 2008 года – когда российские вооруженные силы вошли в сепаратистские регионы Грузии Абхазию и Южную Осетию. В интервью консервативному телеканалу Republika Саакашвили заявил, среди прочего, что катастрофа польского самолета под Смоленском в 2010 году, в которой погиб президент Польши Лех Качиньский, наступила в результате намеренных действий Владимира Путина, который таким образом мстил Качинскому за его международную активность.

В 2008 году Лех Качиньский стал инициатором совместной с президентами Украины, Литвы, Латвии и Эстонии поездки в Тбилиси, чтобы поддержать грузинский народ перед лицом российской агрессии. «Для меня это очевидно. Качиньский был не только угрозой, но и символом. У него тогда не было военной силы, но сила символическая (...). Для Путина наказать своих врагов является чрезвычайно важным», – сказал бывший грузинский президент.

Визит в Варшаву стал первой международной поездкой Саакашвили с тех пор, как президент Украины Петр Порошенко лишил его украинского гражданства 26 июля.

По каким документам Саакашвили прибыл в Польшу, не сообщается.