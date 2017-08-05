Совбез ООН может рассмотреть сегодня вопрос о новых санкциях против Пхеньяна

Совет Безопасности ООН может рассмотреть сегодня резолюцию об ужесточении санкций против Северной Кореи.

Как сообщают агентства со ссылкой на высокопоставленного дипломата ООН, высока вероятность того, что и Россия, и Китай поддержат его.

Согласно тому же источнику, проект документа поступил в Совете Безопасности в пятницу. Он предусматривает эмбарго на поставки из Северной Кореи угля, железа, свинца и морепродуктов, что лишит Пхеньян трети доходов от экспорта, сократив его двух миллиардов долларов. Предусматривается введение запрета на увеличение количества северокорейских рабочих в странах-участницах ООН, создание новых и расширение уже действующие совместных предприятий с Северной Кореей.

Для принятия резолюции по Северной Корее нужно, чтобы её поддержали как минимум 9 из 15 членов Совета Безопасности и никто из пяти постоянных его членов (США, Китай, Россия, Франция, Великобритания) не наложил вето.

Америка стала инициатором введения новых санкций против Северной Кореи в ответ на два недавних запуска Пхеньяном межконтинентальных баллистических ракет.

Прежними резолюциями ООН Северной Корее запрещено иметь ядерную и ракетную программы, но она продолжает проводить ракетные испытания, вызывая резкое осуждение большинства государств.