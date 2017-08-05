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Совбез ООН может рассмотреть сегодня вопрос о новых санкциях против Пхеньяна

Запуск северокорейской баллистической ракеты. Иллюстративное фото.

Совет Безопасности ООН может рассмотреть сегодня резолюцию об ужесточении санкций против Северной Кореи.

Как сообщают агентства со ссылкой на высокопоставленного дипломата ООН, высока вероятность того, что и Россия, и Китай поддержат его.

Согласно тому же источнику, проект документа поступил в Совете Безопасности в пятницу. Он предусматривает эмбарго на поставки из Северной Кореи угля, железа, свинца и морепродуктов, что лишит Пхеньян трети доходов от экспорта, сократив его двух миллиардов долларов. Предусматривается введение запрета на увеличение количества северокорейских рабочих в странах-участницах ООН, создание новых и расширение уже действующие совместных предприятий с Северной Кореей.

Для принятия резолюции по Северной Корее нужно, чтобы её поддержали как минимум 9 из 15 членов Совета Безопасности и никто из пяти постоянных его членов (США, Китай, Россия, Франция, Великобритания) не наложил вето.

Америка стала инициатором введения новых санкций против Северной Кореи в ответ на два недавних запуска Пхеньяном межконтинентальных баллистических ракет.

Прежними резолюциями ООН Северной Корее запрещено иметь ядерную и ракетную программы, но она продолжает проводить ракетные испытания, вызывая резкое осуждение большинства государств.

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