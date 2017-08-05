Президент Мирзияев подверг критике излишества при проведении свадеб

Президент Узбекистана Шавкат Мирзияев на встрече с творческой интеллигенцией 3 августа поручил правительству в течение месяца разработать проект постановления об упорядочении проведения семейных обрядов и недопущении расточительства и помпезности. Об этом сообщает интернет-издание Gazeta.uz.

Глава государства сообщил, что на встречах с населением много раз слышал просьбы упорядочить эту сферу, об этом же люди пишут в виртуальную приемную президента. Эта проблема не сходит с повестки дня уже много лет, отметил он.

«У совершенно здоровых людей, которым нет и пятидесяти, внезапно случается инсульт, инфаркт. Спросишь причину и узнаешь, что они, стремясь быть как все, пытаясь сыграть пышную свадьбу, влезли в долги. Не успели расплатиться – а тут новая свадьба», – заявил Шавкат Мирзияев.

«Нужно признать, лишние расходы, связанные со свадьбами и другими мероприятиями, оказывают негативное влияние не только на экономическое состояние тысяч и тысяч семей, но и на всю их жизнь», – подчеркнул президент.