Задержанные в Египте студенты вернулись в Казахстан

Шестеро задержанных ранее в Египте казахстанских студентов, учащихся языковых курсов, вернулись на родину, сообщают из Астаны местные информационные агентства со ссылкой на министерство иностранных дел Казахстана.

Студенты были задержаны органами национальной безопасности Египта, о чем стало известно 24 июля. Официального уведомления об обстоятельствах и причинах задержания со стороны Египта так и не последовало, сообщают информационные агентства в Казахстане. Казахстан направлял официальную ноту протеста министерству иностранных дел Египта. 1 августа представители Службы национальной безопасности Египта связались с Посольством Казахстана и сообщили о депортации всех ранее задержанных молодых казахстанцев, пишет агентство «Казинформ».



