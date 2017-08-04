В Андижане открывается школа имени поэта Мухаммада Юсуфа

Школа имени поэта Мухаммада Юсуфа, специализирующаяся на углубленном преподавании языка и литературы, и парк с бюстом поэта появятся на территории академического лицея №4 при Андижанском государственном университете.

Об этом говорится в постановлении Кабинета Министров от 25 июля, сообщила Norma.uz.

В 2017-2018 учебном году в 5−8 классы, а с 2018-2019 учебного года – в 5 классы будут приняты по 30 учеников. До 1 сентября в учебных знаниях на 150 мест будет проведен ремонт, а на прилегающей территории – разбит парк.

По сообщению новостного сайта Gazeta.uz, новая школа укомплектуется учебно-лабораторным оборудованием, компьютерной техникой, учебно-методическими комплексами и пособиями и художественной литературой.

Для набора в школу талантливых учеников будут проводиться тестовые испытания по языку и литературе, а также психолого-педагогическая диагностика.