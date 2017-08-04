В США задержали программиста, остановившего вирус WannaCry

Сотрудники ФБР США задержали в аэропорту Лос-Анджелеса британского программиста Маркуса Хатчинса, который остановил распространение вируса-вымогателя WannaCry. Как сообщает информационное агентство Reuters, программист был задержан вскоре после участия в конференции по кибербезопасности.

Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании подтвердило Reuters задержание Хатчинса. По данным ведомства, задержание британца является делом США.

Массовое заражение компьютеров вирусом-вымогателем WannaCry произошло в мае. Вирус-вымогатель «заморозил» доступ к данным на сотнях тысяч компьютеров в ста пятидесяти странах, включая США, Россию и Китай.Эксперты полагают, что в результате атаки хакеры могли заработать всего около 50 тысяч долларов.