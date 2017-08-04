Спецслужбы пытались обвинить двух адвокатов в исламизме, но тщетно

25 июля этого года Квалификационная комиссия адвокатской палаты города Ташкента, рассмотрев ходатайство чиновника Службы национальной безопасности (СНБ) Узбекистана относительно профессиональной этики и квалификации двух адвокатов, отказала в удовлетворении его требований. Эту информацию редакция «Озодлика» получила от представителя адвокатской палаты. С его слов, в ходатайстве, поданном начальником следственного отдела управления СНБ по городу Ташкенту, полковником Б.К., адвокаты были обвинены в непрофессионализме и «в изъявлении желания жить в исламском государстве».

Ходатайство офицера СНБ

Как приводится в ходатайстве из трех страниц, которое оказалось в распоряжении редакции Радио «Озодлик», во время следствия по уголовному делу №9406, которое проводили следователи следственного отдела управления СНБ по городу Ташкенту, адвокаты обвиняемого «придерживались тактики, полностью противоречащей их профессиональной этике и квалификации».

Подавший данное ходатайство полковник СНБ обвинил одного из адвокатов «в пропагандировании организации деятельности государственных органов в соответствии с законами шариата».

«Во время участия в следствии и процессуальных процессах Курбанов А.К. поддерживал государственный строй, управляемый на основе исламских законов, пропагандировал организацию деятельности государственных органов в соответствии с законами шариата, говорил о «преимуществах» жизни в исламском государстве, о необходимости предоставления привилегий исключительно мусульманам на территории Республики Узбекистан», – написал в своем ходатайстве офицер СНБ, требуя лишить адвокатов Мухтабар Хасанову и Абдугани Курбанова их адвокатских лицензий.

«Озодлику» не удалось получить комментарий у полковника СНБ Б.К., подавшего ходатайство в Квалификационную комиссию адвокатской палаты города Ташкента.

А адвокат Курбанов А.К. не пожелал отвечать на вопросы нашего репортера.

В продолжении своего ходатайства офицер СНБ пишет следующее: «Когда следствие объяснило ему (имеет ввиду адвоката Курбанова – Ред.), что данные его действия противоречат Конституции Республики Узбекистан, он заявил, что в связи с тем, что стареет и забывает требования Конституции, а также «думая о конце света и загробной жизни, предпочитает действовать на основе законов ислама».

Откуда взялся религиозный мотив?

В разговоре с репортером «Озодлика» обвиненная спецслужбами Узбекистана в исламизме адвокат Мухтабар Хасанова связала религиозный мотив, приведенный в ходатайстве офицера СНБ, со случаем, который произошел, когда адвокаты явились в следственный изолятор СНБ для встречи со своим подзащитным:

– Это произошло в один из дней поста в месяц Рамадан. Мы с моим коллегой держали пост. Мы зашли в СИЗО примерно в 4 часа дня и задержались там до 10 часов вечера. Когда пришло время ифтара, мы попросили у офицера Б.К. дать нам немного воды, чтобы открыть свой пост. Но он заявил нам следующее: «Здесь вам не религиозная организация». Мы сказали ему, что в Узбекистане не запрещено держать пост в месяц Рамадан, что наш президент и сам участвует в ифтарах (вечернее разговение в месяц Рамадан – Ред.). Мне кажется, что религиозный мотив в ходатайстве офицера СНБ связан именно с этим случаем, – говорит адвокат Мухтабар Хасанова.

Как сказал репортеру нашего радио попросивший не разглашать его имени представитель адвокатской палаты города Ташкента, Квалификационная комиссия 25 июля рассмотрела ходатайство офицера СНБ, но в итоге отказала в его удовлетворении, поскольку сочла, что обвинения адрес адвокатов ничем не обоснованы.

Что стало причиной жалобы сотрудника спецслужб на двух адвокатов?

Отвечая на этот вопрос, адвокат Мухтабар Хасанова сказала следующее: «Наверное, наша вина в том, что мы не предоставили следствию признательное показание нашего подзащитного, как этого требовал следователь».

Как стало известно «Озодлику» со слов адвокатов, оперуполномоченный по особо важным делам отдела по борьбе с наркотрафиком и незаконным оборотом наркотиков ГУВД города Ташкента, майор С.З. и еще несколько других лиц обвиняются в хранении и сбыте наркотических средств. Адвокаты М. Хасанова и А. Курбанов выступают в качестве адвокатов этих лиц.

Как утверждает адвокат Мухтабар Хасанова, данное уголовное дело построено исключительно на сфабрикованных показаниях, во время следствия вина майора С.З. не была подтверждена.

В настоящее время данное уголовное дело направлено в Сергелийский районный суд по уголовным делам.

Правозащитник: Адвокаты работают под давлением

По мнению Абдурахмана Ташанова, сотрудника базирующегося в Ташкенте общества прав человека «Эзгулик», адвокаты в Узбекистане работают под постоянным давлением со стороны спецслужб:

– Адвокаты работают не только под давлением со стороны СНБ, но и со стороны других госорганов, например, прокуратуры, Минюста и МВД. Я и сам неоднократно принимал участие в процессах по защите адвокатов. Это свидетельствует о том, что в Узбекистане институт адвокатуры пока не развит. Помимо этого, в последние годы несколько раз сокращались полномочия адвокатов, – говорит Абдурахман Ташанов.

В Узбекистане адвокаты в своей деятельности руководствуются следующими нормативно-правовыми документами: законы «Об адвокатуре» (1996) и «О гарантиях адвокатской деятельности и социальной защите адвокатов» (1998), постановление Кабинета министров «О совершенствовании порядка лицензирования адвокатской деятельностии создания адвокатских формирований» (2009) и несколькими другими документами.