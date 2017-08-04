Ташкентский судья получил 12 лет тюрьмы за взятку

Верховный суд Узбекистана приговорил бывшего судью Ташкентского городского суда по уголовным делам Анваржона Зияева к 12 годам лишения свободы.

Как сообщило 3 августа интернет-издание Sputnik Узбекистан, оперативники Службы национальной безопасности (СНБ) задержали в прошлом году Анваржона Зияева с поличным при получении 100 тысяч долларов.



«Судья вымогал эту сумму за содействие в изменении ранее вынесенного судебного решения и возвращение материалов уголовного дела на дополнительное расследование. В отношении Зияева было возбуждено и расследовано уголовное дело по статьям 207 («Должностная халатность»), 210 («Получение взятки») и 231 («Вынесение неправосудного приговора») Уголовного кодекса Узбекистана», – сообщил интернет-изданию представитель СНБ.