Таджикская делегация примет участие в инаугурации президента Ирана

Официальная делегация Таджикистана, возглавляемая Усмонали Усмонзода, министром энергетики и водных ресурсов, примет участие в церемонии инаугурации президента Ирана Хасана Роухани.

Церемония состоится в здании парламента Ирана 5 августа. На церемонии инаугурации Хасана Роухани, состоявшейся четыре года назад, таджикскую делегацию возглавлял президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

Источник в правительстве страны сообщил 4 августа, что в рамках визита запланированы также таджикско-иранские переговоры по выводу двусторонних отношений из кризиса. Усмонали Усмонзода в настоящее время возглавляет таджикскую делегацию в межправительственной комиссии двух стран.

Рамазон Мирзоев, экс-посол Таджикистана в Иране, сказал, что участие таджикской делегации в церемонии инаугурации Роухани может сгладить существующее недопонимание между Душанбе и Тегераном. Он также сказал, что для возобновления дружеских взаимоотношений между двумя странами нет непреодолимых препятствий и все вопросы можно решить путем переговоров.

По данным иранских СМИ, ожидается, что в церемонии инаугурации Хасана Роухани примут участие свыше 100 официальных делегаций зарубежных стран. 68-летний иранский лидер Хасан Роухани на президентских выборах, состоявшихся в мае этого года, был переизбран на второй срок.