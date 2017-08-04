В Афганистане убит грузинский военный

Военнослужащий Грузии, проходивший службу на авиабазе Баграм близ Кабула, погиб, попав в засаду в ходе патрулирования. Министерство обороны Грузии сообщает сегодня, что в результате атаки убит младший сержант 23-го пехотного батальона Мдинари Бебиашвили, еще трое военных Грузии получили ранения. Состояние одного из раненых оценивается как тяжелое.

С гибелью Бебиашвили число убитых грузинских военных – участников международной миссии по стабилизации Афганистана – достигло 32 человек. С 860 военными в Афганистане Грузия является одним из крупнейших поставщиков войск для миссии НАТО «Решительная поддержка».