Трамп в очередной раз отверг наличие «российского следа» в выборах в США

Президент США Дональд Трамп в очередной раз назвал расследование вероятного вмешательства России в президентские выборы в США «фальшивой историей», которая направлена на оправдание поражения демократов на выборах. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Ранее стало известно, что спецпрокурор США Роберт Мюллер созвал большую коллегию присяжных для расследования «российского следа» в прошлогодних выборах. Мюллер проводит расследование и выясняет имел ли место в ходе прошлогодней предвыборной кампании сговор штаба Трампа с Кремлем с целью подорвать позиции соперника Трампа от Демократической партии Хиллари Клинтон.