Иммиграционная реформа Трампа: кто выиграет, а кто проиграет из жителей бывшего СССР?

Президент США Дональд Трамп представил законопроект RAISE, который радикально меняет принципы иммиграционной системы США. Пока он еще не одобрен Конгрессом, но людям, которые рассматривают США как одну из возможных стран для переезда, стоит заранее подготовиться к переменам и, возможно, сменить свою миграционную стратегию. США ежегодно принимают от 1 миллиона мигрантов со всего мира, так что предложения Трампа могут затронуть десятки миллионов человек в разных странах.

В чем суть?

Общее количество принимаемых мигрантов уменьшится.

Только в прошлом году грин-карт (разрешений на постоянное проживание в США, дающих мигрантам право на работу в стране) власти США выпустили более 617 тысяч штук, и это количество не учитывает тех, кто уже живет в США по рабочей визе, но пока без грин-карты, нелегальных иммигрантов и другие категории потенциальных иммигрантов. Если закон будет принят, то, по словам одного из авторов, сенатора от Арканзаса Тома Коттона, уже через год вместо примерно 1 миллиона принимаемых иностранцев в год количество иммигрантов в США будет уменьшено примерно до 600 тысяч человек, а в течение 10 лет – до 500 тысяч человек в год.

Меняются принципы, какой мигрант нужен Америке: вместо «семейной» и лотерейной иммиграция должна стать «балльной». Лотерею грин-карт при этом предлагается отменить совсем

Сегодняшняя система выдачи грин-карт работает в пользу тех мигрантов, у которых уже есть в США родственники или члены семьи.

По итогам 2016 года на «семейную» иммиграцию на основании того, что в США живут дети, родители или супруги, приходилось более 315 тысяч выданных иммиграционных виз, то есть более половины всех выданных. Еще более 215 тысяч иммиграционных виз было выдано на основании того, что в США у потенциального эмигранта живут непрямые родственники (дяди, тети, внуки, братья, сестры и так далее). По «выигранным» в лотерею грин-картам получили право въехать и жить в стране еще более 45 тысяч человек. При том, что «по работе» грин-карты получили лишь 25 тысяч человек.

Нынешнее положение дел означает, что подавляющее большинство иммигрантов, которые въезжают в США «легким» путем, делают это через родственников или выиграв в лотерею. А тем, кто хочет это сделать через работу, приходится идти по «длинному» пути: сначала получать рабочую визу и несколько лет жить по ней, и лишь через несколько лет иметь право на грин-карту.

Трамп и другие авторы закона предлагают радикально изменить эту систему. В их версии право на эмиграцию в США должны получить в первую очередь не те, кто имеет родственников в в стране или те, кто случайно выиграл в лотерею, а квалифицированные мигранты, которые уже обладают специальностью, знают английский и готовы сами себя содержать.

«Десятилетиями в США действовала иммиграционная система, предоставляющая Green Card в рекордных количествах низкооплачиваемым иммигрантам. Эта политика обременяла рабочих Америки, ее налогоплательщиков, растрачивала ее ресурсы. Соревновательный процесс получения вида на жительство даст преимущество соискателям, которые способны говорить по-английски, обеспечивать себя и свои семьи и обладают навыками, нужными нашей экономике», – прямо заявил Трамп, представляя законопроект.

Число «рабочих» грин-карт, которые будут получены «соревновательным» путем на основании балльной системы, Трамп и его сторонники собираются увеличить до 140 тысяч в год – именно за счет урезания «семейной» и «лотерейной» категорий.

Экономический аспект в этих предложениях действительно есть: содержание «готовых» мигрантов, въехавших по «балльной» системе в теории обойдется государству дешевле, чем содержание «случайного» мигранта с выигранной в лотерею грин-картой, или пожилого родственника человека, который уже живет в США. Ведь «балльному» мигранту не надо будет оплачивать ни пособие по старости, ни интеграционные языковые курсы.

Однако сокращение «семейной» квоты, по утверждению авторов закона, коснется только непрямых родственников: жены и дети граждан США будут получать грин-карты на прежних условиях. Что касается пожилых родственников, то им вместо грин-карты предлагается въезжать и жить в США на основании специальной визы с ограниченным сроком действия.

Отмена пособий мигрантам

Заодно авторы закона предлагают лишить всех въехавших в США иммигрантов пособий. Это предложение они оправдывают тем, что, по их данным, якобы сегодня 50% домохозяйств иммигрантов получают различные федеральные и местные пособия, в то время как среди домохозяйств уроженцев США это делают лишь 30%.

Меньше беженцев

Также закон предлагает принимать гораздо меньше беженцев – лишь половину от того, что США принимают сейчас, то есть максимум 50 тысяч человек в год.

Идеальный кандидат «по Трампу», кто он?

Из закона следует, что это человек в возрасте от 26 до 31 года, который закончил университет в США или на родине или уже получил профессиональное образование и хорошо говорит по-английски. Для того, чтобы получить грин-карту, он должен набрать минимум 30 баллов, но чем их больше – тем выше у него шансы.

Возраст

Кандидат в возрасте от 18 до 21 года получает за возраст 6 баллов, в возрасте от 22 до 25 лет – 8 баллов, в возрасте 26-31 года – 10 баллов. Начиная с 31 года баллы за возраст уменьшаются: в 31-35 год потенциальный эмигрант получит лишь 8 пунктов, в 36-40 лет – 6 пунктов, в 41-45 лет – 4, а в 46-50 – 2. Начиная с 50 лет дополнительные баллы за возраст не начисляются, но иммигрант может «добрать» их другими категориями.

Образование

Полученный в США или в стране исхода аттестат о среднем образовании стоит один балл. Степень бакалавра дает 5 баллов, если была получена в стране, откуда эмигрант родом, и 6 – если в США. Степень магистра оценивается в 7 баллов, если была получена на родине и в 8, если в США. Докторская диссертация – в 10 и 13 баллов соответственно. Приоритет при этом обещают отдавать врачам, инженерам и представителям точных наук.

Английский язык

Что касается знания английского языка, то его надо сдать как можно лучше. Люди, которые смогли показать лучшие 10% результатов среди сданных всеми претендентами, получат сразу плюс 12 баллов.

Работа

Отдельно оценивается то, имеет ли потенциальный эмигрант работу в США. Если он ее уже получил, и его зарплата примерно в полтора раза выше, чем медианная по штату для данной специальности, то это дает дополнительных 5 очков, если вдвое выше медианной – 8 очков, а если втрое – 13 очков. Так Трамп и другие авторы закона пытаются стимулировать приток в страну лишь высокооплачиваемых квалифицированных мигрантов, которые не будут конкурировать с гражданами США на низкооплачиваемых работах.

Деньги

Можно заменить спортивные достижения инвестициями. Трамп предлагает присуждать 6 баллов эмигранту, который вкладывает в США минимум $1,35 миллиона и сумеет удержать бизнес на плаву в течение минимум трех лет. Если сумма инвестиций вырастает до $1,8 миллиона на тех же условиях, то за это предлагается присуждать уже 12 иммиграционных баллов.

А кто-то в мире так вообще уже делает?

Трамп и другие авторы закона ссылаются на опыт Канады и Австралии, которые давно привлекают высококвалифицированных мигрантов на основании именно «балльной» системы. Канада дает очки за знание английского (а в некоторых провинциях – еще и за знание французского) языка, за нужную в стране или в отдельной провинции профессию, профессиональный стаж. Аналогично действует и Австралия, где баллы даются за возраст, знание английского, образование, опыт работы по специальности (только по подтвержденной в Австралии или близкой к ней, обучение в Австралии, австралийский опыт работы и другие параметры.

Что все это означает для потенциальных эмигрантов из стран бывшего СССР?

Во второй половине XX века было несколько волн эмиграции в США из СССР и стран, которые образовались после его распада, и все они отличались друг от друга. В 70-90-е годы из СССР уезжали много евреев, которые получали в США статус беженцев. В начале 90-х эмигрировали в основном беженцы из многочисленных зон военных конфликтов, а чуть позже началась волна эмиграции по «семейной» линии, а самыми яркими представителями этой категории стали русскоязычные женщины, выходившие замуж за американцев. Лишь в последние годы эмиграция в США из страны бывшего СССР в значительной степени стала профессиональной.

В новой системе (если закон будет принят) шансы получат именно те, кто сможет лучше продать свои навыки, а не те, кто был готов вступить в брак ради получения грин-карты, и не те, у кого в США уже живут родственники.

Вероятно основными пострадавшими от отмены лотереи грин-карт будут эмигранты из Армении, Узбекистана и Украины: именно в этих странах в последние годы подается наибольшее число заявок на участие в лотерее грин-карт. Для сравнения: в 2015 году в Узбекистане было подано более 1,3 миллиона заявок на участие в лотерее, а в Украине – более 1,2 миллиона, при том, что из России было подано лишь 265 тысяч Примерно 100 тысяч человек также участвовали в лотерее из Беларуси, а 131 тысяч – из Армении. Из Казахстана при этом было подано лишь 46 тысяч заявок, а из Азербайджана – чуть более 29 тысяч.

Пострадают и те эмигранты, которые собирались уезжать в США через родственные связи и связи в диаспоре. Инициатива Трампа может серьезно ударить по тем мигрантам, которые уже живут в США и планировали перевезти к себе родителей, чтобы обеспечить им хороший медицинский уход и высокое качество жизни.

Но в первую очередь новые правила серьезно ударят по тем потенциальным иммигрантам, у которых нет профессиональных навыков, которые они могут подтвердить и продать.

В теории ​потенциальным мигрантам, которые рассматривают США в качестве страны эмиграции могут повысить свои шансы на получение грин-карты следующими способами:

если будут учить английский и подтверждать знание языка сертификатами. Это можно сделать через развитую систему языковых курсов практически во всех странах бывшего СССР.

если смогут подтвердиь и нострифицировать в США свои университетские дипломы

если будут учиться в американских ВУЗах и получать в них дополнительное образование через систему грантов

если будут стажироваться и работать в американских или международных компаниях, в которых легче подтвердить опыт работы

Все перечисленное поможет заработать дополнительные баллы, которые могут оказаться критичными, если иммиграционная реформа Трампа все-таки будет принята.