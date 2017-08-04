СНБ задержала преподавателя Национального университета Узбекистана

Оперативники Службы национальной безопасности (СНБ) совместно с сотрудниками Департамента при Генпрокуратуре задержали с поличным заведующую кафедрой «Социальная география» факультета «География и геология», члена приемной комиссии Национального университета Узбекистана Комилову Нилуфар.

В ходе расследования выяснилось, что женщина обещала гражданке «М.Д.» организовать поступление в Национальный университет Узбекистана, и за свое содействие потребовала 5 тысяч долларов. Н.Комилова полностью признала свою вину в оказании незаконного содействия в поступлении на учебу, сообщает Podrobno.uz.

Прокуратурой Алмазарского района Ташкента в отношении Н.Комиловой возбуждено уголовное дело по нескольким статьям Уголовного кодекса Узбекистана.