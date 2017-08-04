В Москве и Петербурге прошли акции в поддержку Али Феруза

В Москве, Петербурге, Вильнюсе и Берлине прошли одиночные пикеты в защиту корреспондента «Новой газеты» Али Феруза, которого суд постановил депортировать в Узбекистан. В Москве у здания Администрации президента России полиция задержала четверых активистов

В защиту Феруза выступили международные правозащитные организации «Репортеры без границ», Amnesty International и Human Rights Watch. Правозащитники утверждают, что в Узбекистане журналиста могут ждать пытки. Рудакция «Новой газеты» ведет переговоры о возможности вывезти Феруза в одну из стран Евросоюза – для этого ему необходим паспорт Красного Креста.

В Совете по правам человека выдворение Феруза назвали нарушением российской Конституции. В Кремле при этом заявили, что власти не могут «закрыть глаза» на якобы допущенные журналистом нарушения миграционного законодательства.

Али Феруз (Худоберди Нурматов) был задержан во вторник в Москве у здания редакции «Новой газеты». За день до этого он подал жалобу на решение об отказе предоставить ему политическое убежище в России. 1 августа Басманный суд Москвы постановил депортировать Феруза в Узбекистан. После этого он пытался покончить с собой. В 2012 году у Феруза украли паспорт. Вернуться на родину, чтобы восстановить документы, он не может. По словам журналиста, в Узбекистане ему может быть предъявлено обвинение в сотрудничестве с террористическими организациями.