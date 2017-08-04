Президент Туркменистана признал неэффективность реформ в сельском хозяйстве

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов признал, что реформа сельского хозяйства, предпринятая правительством 10 лет назад не была достаточно эффективной. По его словам, в то время как Туркменистан располагает возможностями для экспорта пшеницы, продуктовая пшеница и мука закупается за рубежом.

На заседании правительства 31 июля Бердымухамедов заявил, что государство оказывает необходимую поддержку для гармоничного развития отрасли, но результаты остаются низкими. Согласно официальной хронике, в этом году урожай пшеницы оказался намного меньше запланированного и составил 1 миллион тонн, вместо ожидаемых 1 600 миллионов тонн. В связи с этим областные руководители и вице-премьеры получили выговоры.

Среди недостатков в сельском хозяйстве, озвученные президентом Туркменистана, были указаны проблема засоленности, истощенности почвы, низкие качество и урожайность, а также затраты золотого резерва страны на закупку сельхоз продуктов из-за рубежа.

В конце июня сообщалось о трудностях с обналичиванием заработка фермеров, за сданный государству урожай, связанные с недостатком банкоматов, отсутствием в них наличности, а также официальными ограничениями на сумму выдаваемых денег.