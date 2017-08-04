В Дубае пожар охватил высотное жилое здание; сообщений о пострадавших нет

В Дубае в ночь на 4 августа произошел пожар в одном из высочайших жилых зданий мира; власти говорят, что проведена эвакуация; о погибших или о раненых не сообщается.

Пламенем охвачено здание Torch tower, расположенное в престижном районе Дубая Марина. Это второй по счету пожар в этом здании с 2015 года.

По информации властей, для тушения пожара, который, по сообщениям, возник на девятом этаже 79-этажного небоскрёба, были направлены пожарные бригады нескольких станций гражданской обороны Дубая; пожар, как сообщается, локализован.

В социальных сетях местные жители и очевидцы опубликовали фотографии с клубами дыма.

При крупном пожаре в этом здании в 2015 году были эвакуированы сотни человек. Дубай является одним из семи эмиратов ОАЭ.