В Кыргызстане на журналистку напали трансвеститы

Главный редактор интернет-сайта Radar.kg Карачач Шакирова сообщила, что подверглась нападению в Бишкеке. В интервью «Азаттыку» (Кыргызская редакция Радио Свобода) она заявила, что после случившегося попала в больницу.

По ее словам, пострадала она от рук «мужчин, переодетых в женщин», когда освещала рейд сотрудников милиции:

– На меня напали транссексуалы, трансвеститы – мужчины, переодетые в женщин. Когда мы поехали с милицией по вызову, услышали шум, кричали пьяные люди. Как только они увидели сотрудников милиции, один из них – то ли мужчина, то ли женщина, я точно не уверена, он или она – начал избивать милиционера. Пришлось вызвать два-три дополнительных наряда милиции. Когда подъехали новые сотрудники милиции, эти люди кинулись избивать нас. Сломали мою камеру, порвали мне одежду, сорвали украшения, которые были на мне, и выбросили их, я даже найти их не смогла. В голову мне попали камнем. Сейчас нахожусь в 4-й городской больнице. Врачи диагностировали сотрясение головного мозга, на теле видны синяки, – сказала журналистка.

По ее словам, инцидент произошел во дворе одного из многоэтажных домов Бишкека. Она написала заявление в правоохранительные органы по поводу случившегося.

В милиции «Азаттыку» сообщили, что по данному факту задержали шесть человек. По словам пресс-секретаря ГУВД города Бишкека Адыла Оморова, было возбуждено уголовное дело по статье 234 УК КР («Хулиганство») и начато следствие:

– Поступила информация, что молодые люди нарушают общественный порядок. Когда на место прибыли сотрудники милиции и журналистка, они напали на них, попытавшись ударить по видеокамере, которая была в руках у представителя СМИ. Задержанные водворены в ИВС, – сказал пресс-секретарь ГУВД города Бишкека Адыл Оморов.