Генпрокурор Таджикистана: Родные активистов ПИВТ и «Группы 24» будут допрошены

Генеральный прокурор Таджикистана опроверг сообщения о преследовании родных и близких находящихся за пределами страны активистов запрещенных в стране партии исламского возрождения и «Группы 24».

«Члены семьи и родные будут допрошены в рамках заведенных против активистов этих групп уголовных дел. При этом на них не оказывается никакого давления», заявил Юсуф Рахмон в четверг на пресс-конференции в Душанбе.

В прошлом месяце партия исламского возрождения Таджикистана (ПИВТ) заявила о преследовании родственников активистов партии после собрания оппозиционных сил в германском городе Дортмунде.

Хусейн Файзрахмонов, брат Махмуджона Файзрахмонова, одного из активистов ПИВТ, в беседе с Радио «Озоди» (Таджикская редакция Радио Свобода) подтвердил, что утром 11 июля представители власти допросили его 61-летнюю мать. «Они расспрашивали ее о моем брате, о том где он находится и чем занимается в настоящее время. В конце допроса сказали, что мой брат может вернуться в Таджикистан и, возможно, будет амнистирован. Они каждый раз настаивают на том чтобы мама уговорила Махмудджона вернуться домой», говорил Хусейн Файзрахмонов.

Напомним, осенью 2015 года, после попытки мятежа со стороны сторонников экс-замминистра обороны Таджикистана Абдухалима Назарзода, ПИВТ была обвинена в организации переворота. Верховный суд Таджикистана признал ее террористической и запретил деятельность партии на территории республики. Еще раньше – 9 октября 2014 года власти Таджикистана включили «Группу 24» в список экстремистских и террористических организаций.

Руководство ПИВТ не раз заявило, что история с «мятежом» придумана властями Таджикистана для того, чтобы объявить вне закона главную оппозиционную партию страны.

ПИВТ и «Группа 24» продолжают свою деятельность на территории некоторых европейских государств.