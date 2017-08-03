Участника голодовки в поддержку Текебаева увезли в больницу

Участника акции голодовки в поддержку лидера оппозиционной партии Кыргызстана «Ата Мекен» («Отчизна») увезли на осмотр в больницу. О том, что активиста партии Темира Эмилова увезли на скорой в больницу, «Азаттыку» (Кыргызская редакция Радио Свобода) рассказал другой участник голодовки Айбек Султанкулов.

По его словам, ребята из штаба пригласили медиков, чтобы они проверили здоровье участников акции. «У Эмилова не хорошо со здоровьем, они увезли его, чтобы осмотреть в больнице», – сказал он.

Акция голодовки сторонников лидера «Ата Мекена» Омурбека Текебаева и бывшего депутата парламента Дуйшенкула Чотонова началась 31 июля. Ее участники требуют «прекратить политические гонения».

Текебаев и Чотонов в феврале были помещены в СИЗО государственного комитета национальной безопасности по делу «о коррупции». Уголовное дело возбуждено на основании показаний граждан России Алексея Модина и Леонида Маевского, заявивших, что через ныне покойного Таланта Маматкеримова они передали Омурбеку Текебаеву миллион долларов за содействие в покупке акций компании «Мегаком». Текебав и Чотонов обвинения отвергают и называют дело против них политическим преследованием.

Видеосюжет «​Азаттыка»​: Голодовка сторонников Текебаева

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