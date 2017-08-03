Владимир Кличко объявил о завершении боксерской карьеры

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко объявил о завершении карьеры в боксе. «Никогда не думал, что у меня будет столь долгая и успешная спортивная карьера. Я благодарю всех вас от всего сердца», – говорится в обращении 41-летнего Кличко к своим поклонникам, распространенном 3 августа.

Уроженец Казахстана и гражданин Украины Владимир Кличко объявил об уходе из бокса после поражения в апреле в поединке с 27-летним Энтони Джошуа. Джошуа выиграл у него техническим нокаутом в 11-м раунде. Матч-реванш с Джошуа, который планировали провести в ноябре, теперь не состоится.

Кличко сказал, что он как любитель и профессионал «добился всего, о чем мечтал» и теперь хочет начать вторую карьеру после ухода с ринга. Боксер, брат которого – Виталий Кличко – является мэром Киева, зачехляет перчатки после 64 побед на ринге и пяти поражений. Кличко, которого за его удар назвали Стальным Молотом, 53 поединка выиграл нокаутом или техническим нокаутом.

Его профессиональная карьера началась после победы на Олимпийских играх 1996 года в Атланте. Он завоевал большинство титулов в супертяжелом весе с 2006 по 2015 год, пока не уступил британцу Тайсону Фьюри.