В Киеве началось заседание суда по делу о госизмене Януковича

В Оболонском районном суде Киева началось очередное заседание по делу бывшего президента Украины Виктора Януковича. Его обвиняют в государственной измене. В настоящее время дело насчитывает 19 томов со стороны обвинения и два тома со стороны защиты.

6 июля Янукович отозвал своих адвокатов из судебного процесса. Он назвал суд «профанацией», а его результат «предопределенным». После этого украинские власти предоставили Януковичу государственного защитника.

В конце июня суд перешел к заочному рассмотрению дела по обвинению Януковича в госизмене. Такое решение было принято после того, как подсудимый не явился в киевский суд лично и не стал выходить на связь в формате видеоконференции.

Янукович сейчас скрывается в России. Ему инкриминируют «посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины», «государственную измену» и «ведение агрессивной войны».

Среди ключевых доказательств вины экс-президента фигурирует фотокопия его письма, направленного им в марте 2014 года в Совет Федерации России и в администрацию президента Путина с призывом ввести войска на территорию Украины.

Пророссийский президент Янукович был свергнут в феврале 2014 года в результате массовых протестов в поддержку евроинтеграции Украины.