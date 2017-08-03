Правозащитники: Узбекистан должен приступить к настоящему сотрудничеству с ООН

Президент Узбекистана Шавкат Мирзияев, сменивший Ислама Каримова в сентябре 2016 года, не принял никаких мер по выполнению международных обязательств в области прав человека и полномерному сотрудничеству с Организацией Объединенных Наций. Об этом говорится в заявлении, обнародованном международными правозащитными организациями FIDH, «Клуб Пламенных Сердец» и Redress.

Как говорится в заявлении международных правозащитных организаций, два года назад Комитет ООН по правам человека постановил, что правительство Узбекистана нарушило права известной узбекистанской правозащитницы, руководительницы международной правозащитной организации «Клуб Пламенных Сердец» Мутабар Таджибаевой, которая подвергалась в тюрьме в Узбекистане пыткам, изнасилованию и насильственной стерилизации.

Комитет также установил множественные нарушения других ее прав, закрепленных в Международном пакте о гражданских и политических правах, к которому Узбекистан присоединился в 1995 году, и совершенных Узбекистаном в ответ на ее правозащитную деятельность. В частности, были нарушены ее право на свободу от пыток и жестокого обращения, право на свободу и безопасность, право на справедливое судебное разбирательство, право на свободу выражения мнений и на защиту от дискриминации по гендерному признаку и мнению.

Решение ООН, в котором содержится призыв провести незамедлительное расследование по фактам пыток и жестокому обращению, привлечь к ответственности и наказать виновных в судебном порядке, а также выплатить Мутабар Таджибаевой компенсацию, не было выполнено Узбекистаном, как и десятки других решений ООН. При этом Комитет установил, что Таджибаева представила убедительные доказательства преследования, жестокого обращения и пыток в ее отношении, как в качестве правозащитника, так и по гендерному признаку, сообщают правозащитники.

«Крайний срок, установленный ООН для выполнения решения по делу Таджибаевой, истек в апреле 2016 года, то есть более года назад. Вместо того, чтобы выполнить свои международные обязательства, в октябре 2016 года Узбекистан оспорил решение Комитета, представив аргументы, уже фигурировавшие в ходе рассмотрения дела Комитетом и признанные им неубедительными», – говорится в заявлении международных правозащитных организаций.

По данным FIDH и Redress, доводы, представленные Узбекистаном Комитету, содержали серьезные фактические ошибки. Правительство также заявило, что в деле Таджибаевой невозможно установить истину, поскольку были уничтожены все соответствующие документы, чья давность превышает 10-летний срок, установленный национальным законодательством как предельный срок хранения. В своем обращении в Комитет в ответ на данные аргументы Узбекистана Redress и FIDH напомнил, что решением Комитета власти Узбекистана уже признаны нарушившими права Мутабар Таджибаевой, но до сих пор не выполнили ни одной из рекоммендаций.

«У Узбекистана новый лидер, но нарушения прав человека в стране продолжаются. Узбекистан подтверждает свою крайне негативную репутацию в области прав человека и демонстрирует полное неуважение к ООН и своим международным обязательствам», – с глубоким сожалением констатирует Антуан Мадлан, директор по международной адвокаси FIDH.

«В целом, один из ключевых выводов заявления Узбекистана заключается в том, что поскольку власти уничтожили соответствующие документы, преступления и дальше будут оставаться безнаказанными. Но ООН уже установила, что правительство несет ответственность за грубые нарушения моих прав, и оно обязано предоставить мне надлежащие средства правовой защиты», – прокомментировала Мутабар Таджибаева, руководитель международной правозащитной организации «Клуб пламенных сердец».

«Более того, если правительство Узбекистана откроет уголовное расследование нарушений, обнаруженных Комитетом, я готова предоставить властям все необходимые копии документов, связанных с моим делом», – добавила Таджибаева.

«Правительство Узбекистана должно возместить вред, нанесенный Таджибаевой многолетними пытками и жестоким обращением, примененными к ней по гендерному признаку», – сказала Карла Ферстман, директор Redress. – «Но вместо того, чтобы выполнить свои обязательства, Узбекистан продолжает отрицать грубые нарушения ее прав и продлевает ее страдания».

Комитет ООН по правам человека, Специальный докладчик ООН по вопросу о пытках и Комитет ООН против пыток более десяти лет документировали широкое распространение пыток в тюрьмах и местах заключения Узбекистана.

За 14 лет Узбекистан отказал, по крайней мере, 14 экспертам ООН, отправившим запрос на приглашение в страну и доступ к местам заключения, в том числе специальным докладчикам ООН по вопросу о положении правозащитников и о пытках. Также не были выполнены рекомендации, сделанные различными экспертными организациями.

Первый визит официального представителя высокого уровня по правам человека был разрешен только в мае 2017 года, когда Верховный комиссар ООН по правам человека совершил двухдневный визит в Узбекистан и призвал правительство страны перейти от обещаний к действиям.