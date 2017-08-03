Глава Минвуза проигнорировал вопрос журналиста о принудительном труде на полях

Министр высшего и среднего специального образования Узбекистана Иномжон Маджидов не стал отвечать на вопрос о принудительном труде сотрудников министерства.

Как сообщает новостной сайт Podrobno.uz, во время заседания международного пресс-клуба журналист задал Маджидову вопрос о том, как в министерстве относятся к тому факту, что в регионах продолжают встречаться случаи, когда сотрудников образовательных учреждений привлекают к сельскохозяйственным работам.

Журналист поинтересовался, почему министерство не отстаивает их права и до сих пор не имеет своей позиции по данной проблеме. Вопрос, заданный министру, так и остался без ответа, а модератор попросил забрать микрофон у журналиста.

Узбекистан, являясь членом Международной организации труда (МОТ), ратифицировал 13 конвенций МОТ, в том числе №105 о принудительном труде. Министерство труда республики планирует продлить «Страновую программу достойного труда» до 2021 года.

Стоит отметить, что мониторинг детского труда в хлопководстве с участием экспертов МОТ, проведенный в прошлом году, зафиксировал прекращение практики детского труда при сборе хлопка в Узбекистане.

«Несмотря на то, что практика организованного детского труда была постепенно устранена, как Всемирный банк, так и МОТ рекомендуют продолжать бдительно следить за тем, чтобы меры, направленные на недопущение детского труда в стране, в особенности в отношении учащихся 16-17 лет, сохраняли свою эффективность», – отмечается в результатах мониторинга.