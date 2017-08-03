В аптеках Туркменистана снова подорожали лекарства

По словам собеседников Радио «Азатлык» (Туркменская редакция Радио Свобода) в Ашхабаде, стоимость лекарств в столичных аптеках в течение нескольких месяцев повысилась в среднем на 40%.

Сегодня в государственных аптеках Ашхабада цены на лекарства стали выше чем в частных, вместе с тем, невозможно найти некоторые препараты, выдаваемые по рецепту и выписанные врачом по медицинской страховке, сообщают жители столицы Туркменистана.

«Большое количество препаратов невозможно найти в аптеках. В центрах здоровья, количество бланков для выписки льготных лекарств, крайне ограничено, но и их, в конечном счете приходится выбрасывать», – рассказала 66-летняя пенсионерка из Ашхабада. По ее словам, срок действия рецепта один месяц, а из-за систематического отсутствия препаратов в государственных аптеках, использовать рецепт в предусмотренные сроки, зачастую не удается.

Сообщается, что в некоторых частных аптеках цены на лекарства не указывают. По словам жителя Ашхабада Сапара, продавец частной аптеки «Здоровье» ответил, что цены не указываются из-за того, что часто меняются.