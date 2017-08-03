Узбекистан не намерен ужесточать ответственность за обман на экзаменах

Министерство высшего и среднего специального образования пока не рассматривает вопрос ужесточения ответственности для абитуриентов, которые нарушают требования сдачи тестовых экзаменов в вузы, используя шпаргалки или другие устройства, сообщает Sputnik Узбекистан.



Сегодня во многих странах мира введены жесткие меры наказания за списывание на экзаменах. В Китае, например, это уголовно наказуемое преступление, можно получить три года тюрьмы и крупный штраф, во Франции пойманному абитуриенту запрещают поступать в вузы в течении пяти лет, в индийском штате Гуджарат – двухлетний тюремный срок и штраф в три тысячи долларов.

По словам министра высшего и среднего специального образования Узбекистана Инома Маджидова, вопрос по введению более жесткого наказания за обман на тестовых экзаменах в вузах пока рано обсуждать в условиях Узбекистана.

«Необходимо все это рассматривать в увязке с большим конкурсом, который сегодня есть в отечественные вузы. Я думаю сначала нужно создать более-менее приемлемые, как в европейских странах условия обучения, а потом уже вводить такие жестокие меры. Конечно же, требования есть требования, они для всех одинаковые, но какие они устанавливают последствия для нарушителей – в этом направлении нельзя принимать резких решений, заграницей другой социум, другие условия, менталитет», – сказал министр.

Как пишет Sputnik Узбекистан, в ходе прошедших 1 августа 2017 года тестовых испытаний 2764 (0,38% от общего числа) абитуриентов были удалены за нарушение требований их проведения. При этом, по сравнению с прошлом годом, данный показатель увеличился более чем в три раза с 714 абитуриентов, пишет интернет-издание.