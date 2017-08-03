Улица Бахор как предмет приграничного спора между Кыргызстаном и Таджикистаном

После переговоров между местными властями Таджикистана и Кыргызстана, кыргызские пограничники открыли единственную дорогу для почти 40 домов улицы Бахор села Овчи Калача района Бободжона Гафурова Таджикистана.

В селе Овчи Калача граждане Таджикистана и Кыргызстана проживают по обе стороны дороги и закрытие данной дороги оставило без доступа к райцентру почти 40 граждан Таджикистана.

Эргашбой Джураев, председатель райадминистрации Овчи Калача Таджикистана, сказал, что 31 июля группа кыргызских пограничников прибыла к селу на БТР и намеревалась закрыть часть автодороги. Однако как сообщил Джураев, местные власти двух стран пришли к согласию, что кыргызская сторона не будет закрывать дорогу.

Сафарали Одинаев, председатель райадминистрации села Максат Кыргызстана сообщил, что спорный участок земли принадлежит кыргызскому гражданину. Данный гражданин недавно вернулся из России и местные власти собирались возвратить участок земли хозяину.

«Наш гражданин имеет сертификат на 30 соток земли. Киргизские власти дали ему этот документ. Но он раньше не претендовал на участок земли и с тех пор половину участка присвоили таджики. В переговорах пришли к выводу, что будут приглашены специалисты и они уже установят, кому принадлежит данный участок», – добавил он.

На спорных участках таджикско-кыргызской границы, где еще не проведена линия границы, периодически возникают конфликты, в ходе которых были убиты и ранены жители обеих сторон.