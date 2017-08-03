Мирзияев раскритиковал и уволил главу Национальной телерадиокомпании

Во время видеоселекторного совещания 2 августа президент Шавкат Мирзияев раскритиковал председателя Национальной телерадиокомпании (НТРК) Узбекистана Хуршида Мирзохидова и уволил его с занимаемой должности. О причинах данного решения президента не сообщается.

Хуршид Мирзохидов был назначен руководителем Национальной телерадиокомпании Узбекистана в феврале этого года. Он заменил на этом посту Алишера Хаджаева, который руководил НТРК целых 12 лет.

Напомним, что 30 марта президент Шавкат Мирзияев провел видеоселекторное совещание, в ходе которого были рассмотрены вопросы ремонта многоэтажных домов, устранения имеющихся проблем в сферах коммунального хозяйства, здравоохранения и системе внутренних дел.



Во время данного видеоселекторного совещания, говоря о работе узбекского телевидения, президент заявил о необходимости проведения реформ в этом направлении. По словам Мирзияева, положение на узбекском телевидении не изменилось в лучшую сторону. Глава государства подверг критике работу телеканалов «Узбекистан» и «Ёшлар».

«Время ура-ура прошло. На телевидении нужно давать критические и аналитические материалы. Люди должны с нетерпением ждать эти телепередачи. Мы должны поменять программу «Ахборот», – заявил во время состоявшегося 30 марта видеоселекторного совещания Шавкат Мирзияев.

Во время того совещания глава президент Узбекистана назначил народного артиста, известного певца Озодбека Назарбекова генеральным директором молодежного телеканала «Ёшлар».

Президент заявил, что телеканал недостаточно активно освещает жизнь молодежи и попросил главу НТРК Хуршида Мирзохидова помочь Озодбеку Назарбекову в его работе.

Но спустя немного времени Озодбек Назарбеков подал в отставку с поста гендиректора телеканала «Ёшлар».