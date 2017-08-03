В Алматы суд вынес приговор предполагаемому экстремисту

В Алматы суд вынес приговор «планировавшему выехать в Сирию для участия в боях на стороне экстремистской группировки», сообщили местные СМИ со ссылкой на суд.

По сообщению пресс-службы суда, гражданин М. планировал через Кыргызстан и Турцию попасть в Сирию для участия в боевых действиях на стороне группировки «Джабхат ан-Нусра». Приговором суда М. признан виновным в участии в деятельности террористической группы, ему назначено шесть лет тюрьмы с конфискацией имущества. Возраст, гражданство осуждённого в сообщении суда не приводятся, однако говорится, что он является приверженцем салафизма – ультраконсервативного направления в суннитском исламе, которое казахстанские чиновники относят к так называемым деструктивным течениям.

Постановлением апелляционной судебной коллегии по уголовным делам Алматинского городского суда от 1 августа приговор Алмалинского района суда оставлен без изменения. Приговор вступил в законную силу.