Журналист «Новой газеты» Али Феруз пытался покончить с собой в суде

Корреспондент российской «Новой газеты» Али Феруз, которого суд накануне постановил выдворить из России, пытался покончить с собой. Об этом сообщает «Новая газета» со ссылкой на адвоката журналиста Даниила Хаймовича.

По словам адвоката, Феруз попытался покончить с собой, когда ждал копию постановления в коридоре суда. Его остановили судебные приставы и отвезли в спецприемник в Сахарово. Журналист объяснил свой поступок тем, что «лучше умрет, чем вернется в Узбекистан».

Во вторник Басманный суд Москвы постановил депортировать Феруза из России и оштрафовал его на пять тысяч рублей по обвинению в нарушении миграционного законодательства России. На заседании Феруз заявил, что проходил длительную реабилитацию после пыток, которым подвергся в Узбекистане. Он не признал себя виновным. Решение суда может быть обжаловано в течение десяти дней.

Феруз был задержан во вторник у здания редакции якобы для выяснения личности. За день до этого он подал апелляцию в суд на решение об отказе предоставить ему политическое убежище в России.

Гражданин Узбекистана Худоберди Нурматов – настоящее имя Феруза – был задержан в середине марта в Москве за «нарушение миграционного законодательства». В 2012 году у него украли паспорт. Вернуться на родину, чтобы восстановить документы он не может. По словам Нурматова, в Узбекистане ему может быть предъявлено обвинение в сотрудничестве с террористическими организациями.