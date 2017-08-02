Бердымухамедов продемонстрировал свое боевое мастерство (видео)

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов лично принял участие в военных учениях, которые прошли под Ашхабадом 1 августа. Он продемонстрировал руководителям силовых ведомств, как нужно обращаться с оружием, метко стрелять и метать кинжалы.

На видеоролике телеканала «Алтын Асык» («Золотой век»), изображен президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в военно-полевой форме с полной амуницией.

Он метко стреляет снайперской винтовкой по мишеням, попадая в «десятку». Руководители силовых ведомств, тоже облаченные в военно-полевую форму, дружно поддерживают мастерство главы государства. Такую же меткость президент Туркменистана показывает и в стрельбе из пистолета.

В конце ролика президент Туркменистана, переодетый в генеральскую форму, в кабинете подписывает мишени со следами его пуль «в яблочко».

Бердымухамедов впервые стал президентом Туркменистана в 2007 году – после смерти предыдущего Туркменбаши Сапармурата Ниязова, чьим лечащим врачом он был. Он широко известен в стране как спортсмен, певец, автогонщик, знаток лошадей и любитель чая.