В Таджикистане осквернитель могил отделался штрафом

Житель Бохтарского района Дилшод Давлатбеков признан виновным в погроме на кладбище кишлака Хурсанди и приговором райсуда оштрафован на 15 тысяч сомони ($1600). Следствие установило, что Дилшод Давлатбеков уничтожил 28 могильных плит.

Местного жителя обвинили в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 243 «Надругательство над телами умерших и местами их захоронения». Саидрахмон Давлатзода, председатель суда Бохтарского района, 1 августа сообщил Радио «Озоди» (Таджикская редакция Радио Свобода), что Дилшод Давлатбеков раскаивался в содеянном и отделался штрафом.

По его словам, врачи обследовали подсудимого и опровергли заявления его родных о том, что якобы Дилшод страдает психическим заболеванием. Сейчас родные осквернителя могил собирают денег, чтобы оплатить штраф, назначенный судом.

По словам ее матери Чинигул Давлатбековой, они продали корову и несколько овец и собрали около 8 тысяч сомони. «Штраф огромный, но вся родня сейчас нам помогает. Моему старшему сыну также пришлось продать свою корову», – сказала она.