Суд в Астане наложил штраф «за продажу религиозной литературы в аэропорту»

Транспортные полицейские через суд закрыли в аэропорту Астаны отдел по продаже литературы религиозного содержания, сообщают сегодня новостные агентства со ссылкой на департамент внутренних дел на транспорте. Согласно информации департамента, в одном из книжных бутиков в аэропорту Астаны «выявлен факт продажи книг религиозного содержания».

Согласно закону «О религиозной деятельности и религиозных объединениях» распространение религиозной литературы, материалов и предметов религиозного значения допускается лишь в культовых зданиях, духовных организациях образования, а также в местах, специально определенных местными исполнительными органами.

Специализированный межрайонный административный суд Астаны признал владельца торговой точки виновным в нарушении установленных законом требований к распространению религиозной литературы и наложил взыскание в виде штрафа в размере 200 МРП (около 453 тысяч тенге) с приостановлением деятельности отдела «Бизнес-литература» торговой точки.