В Узбекистане начался суд по делу Ахмада Турсунбаева, обвиняемого в создании финпирамиды
2 августа в Ташкентском областном суде по уголовным делам начался судебный процесс по делу предпринимателя из Чиназского района Ташобласти Ахмада Турсунбаева, известного в народе как «Ахмадбай».
В настоящее время возле здания Ташкентского областного суда по уголовным делам собралось более 50 человек, которые доверили свои сбережения и имущество Ахмаду Турсунбаеву.
Сотрудник суда в беседе с «Озодликом» сообщил о том, что судебное разбирательство будет открытым для общественности и может затянуться до нескольких месяцев:
– Сегодня в зал суда приведут самого «Ахмадбая», ему будет предъявлено официальное обвинение. Со следующей недели начнется заслушивание свидетелей, – сказал «Озодлику» сотрудник Ташкентского областного суда по уголовным делам.
Учредитель фирм «Чиноз халол чорва» и «Чиноз Авто Хамкор» Ахмад Турсунбаев принимал у людей вклады, обещая взамен выплачивать ежегодно по меньшей мере стопроцентные дивиденды.
В качестве вещественных доказательств правоохранительные органы конфисковали более 12 миллионов долларов США, якобы принадлежащих предпринимателю.
Арестованный год назад Ахмад Турсунбаев содержится в следственном изоляторе Службы национальной безопасности (СНБ) Узбекистана.
Сообщается, что вкладчиками 38-летнего предпринимателя, известного в народе как «Ахмадбай», являлись несколько десятков тысяч человек.
Собеседница по имени Зарифа в беседе с репортером «Озодлика» призналась, что вложила в финансовую пирамиду Ахмада Турсунбаева более шести тысяч долларов США. Женщина заявляет, что готова выступить свидетелем в суде:
– Сейчас мы стоим возле здания суда. Но нам сказали, что сегодня свидетелям не дадут права выступить в суде. Сказали, что мы должны прийти на следующей неделе. Я буду просить суд взыскания моих денег, – сказала нашему радио одна из вкладчиц «Ахмадбая».
Ранее правоохранительные органы Узбекистана сообщали о том, что Ахмад Турсунбаев также принимал от вкладчиков автомобили, домашний скот и драгоценности под ежемесячные проценты.
Однако при получении вкладов он не выписывал людям гарантийное письмо.
Следите за подробностями судебного процесса по делу «Ахмадбая» на сайте Радио «Озодлик».
Выбор редакции
Последние новости
Самое читаемое
-
Самое читаемое
-
Самое обсуждаемое
Ваше мнение
Показать комментарии