В Узбекистане начался суд по делу Ахмада Турсунбаева, обвиняемого в создании финпирамиды

2 августа в Ташкентском областном суде по уголовным делам начался судебный процесс по делу предпринимателя из Чиназского района Ташобласти Ахмада Турсунбаева, известного в народе как «Ахмадбай».

В настоящее время возле здания Ташкентского областного суда по уголовным делам собралось более 50 человек, которые доверили свои сбережения и имущество Ахмаду Турсунбаеву.

Сотрудник суда в беседе с «Озодликом» сообщил о том, что судебное разбирательство будет открытым для общественности и может затянуться до нескольких месяцев:

– Сегодня в зал суда приведут самого «Ахмадбая», ему будет предъявлено официальное обвинение. Со следующей недели начнется заслушивание свидетелей, – сказал «Озодлику» сотрудник Ташкентского областного суда по уголовным делам.

Учредитель фирм «Чиноз халол чорва» и «Чиноз Авто Хамкор» Ахмад Турсунбаев принимал у людей вклады, обещая взамен выплачивать ежегодно по меньшей мере стопроцентные дивиденды.

В качестве вещественных доказательств правоохранительные органы конфисковали более 12 миллионов долларов США, якобы принадлежащих предпринимателю.

Арестованный год назад Ахмад Турсунбаев содержится в следственном изоляторе Службы национальной безопасности (СНБ) Узбекистана.

Сообщается, что вкладчиками 38-летнего предпринимателя, известного в народе как «Ахмадбай», являлись несколько десятков тысяч человек.

Собеседница по имени Зарифа в беседе с репортером «Озодлика» призналась, что вложила в финансовую пирамиду Ахмада Турсунбаева более шести тысяч долларов США. Женщина заявляет, что готова выступить свидетелем в суде:

– Сейчас мы стоим возле здания суда. Но нам сказали, что сегодня свидетелям не дадут права выступить в суде. Сказали, что мы должны прийти на следующей неделе. Я буду просить суд взыскания моих денег, – сказала нашему радио одна из вкладчиц «Ахмадбая».

Ранее правоохранительные органы Узбекистана сообщали о том, что Ахмад Турсунбаев также принимал от вкладчиков автомобили, домашний скот и драгоценности под ежемесячные проценты.

Однако при получении вкладов он не выписывал людям гарантийное письмо.

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