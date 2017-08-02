Мирзияев освободил от должности зампреда Центробанка

Президент Узбекистана Шавкат Мирзияев освободил от должности заместителя председателя Центрального банка Саидкамола Ходжаева.

Соответствующее постановление глава государства подписал 1 августа, сообщает Podrobno.uz. Это решение принято «в связи с переходом Ходжаева на другую работу». О новой должности чиновника пока не сообщается.

Саидкамол Ходжаев был назначен заместителем председателя правления Центрального банка в марте прошлого года. С декабря 2014 года он занимал должность председателя правления АКБ «Узпромстройбанк».

В 2003-м Ходжаев окончил Ташкентский финансовый институт по специальности банковское дело. В 2007 году окончил Академию государственного и общественного строительства при Президенте Республики Узбекистан. Трудовую деятельность в банковской системе начал с 1997 года с должности рядового сотрудника.