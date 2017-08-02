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Новости

В кыргызском Оше началась массовая проверка документов

Вид на город Ош.

Мэрия Оша, второго крупнейшего города Кыргызстана, поручила квартальным комитетам начать проверку паспортов граждан. По словам заведующего отделом социального развития муниципалитета Салтанат Амановой, проверка пройдет в рамках республиканской информационной кампании «100 дней против торговли людьми».

«Среди нас много мошенников. Они прикрываются наличием бизнеса, на деле занимаются неизвестно чем. Нужно проверить каждого человека, паспорт, чем он занимается», – цитирует Аманову «Азаттык» (Кыргызская редакция Радио Свобода).

Накануне в Оше стартовала кампания «100 дней против торговли людьми». Организаторы этой кампании говорят, что абитуриенты из сельской местности, не сумевшие поступить в вузы, могут оказаться в трудовом и сексуальном рабстве за рубежом, вероятность этого высока.

По официальным данным, в прошлом году были вызволены из рабства 175 кыргызстанцев. Половина из них – молодые женщины. Но по этим фактам было возбуждено всего 10 уголовных дел, так как жертвы рабства чаще всего не обращаются к властям.

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