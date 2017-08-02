В кыргызском Оше началась массовая проверка документов

Мэрия Оша, второго крупнейшего города Кыргызстана, поручила квартальным комитетам начать проверку паспортов граждан. По словам заведующего отделом социального развития муниципалитета Салтанат Амановой, проверка пройдет в рамках республиканской информационной кампании «100 дней против торговли людьми».

«Среди нас много мошенников. Они прикрываются наличием бизнеса, на деле занимаются неизвестно чем. Нужно проверить каждого человека, паспорт, чем он занимается», – цитирует Аманову «Азаттык» (Кыргызская редакция Радио Свобода).

Накануне в Оше стартовала кампания «100 дней против торговли людьми». Организаторы этой кампании говорят, что абитуриенты из сельской местности, не сумевшие поступить в вузы, могут оказаться в трудовом и сексуальном рабстве за рубежом, вероятность этого высока.

По официальным данным, в прошлом году были вызволены из рабства 175 кыргызстанцев. Половина из них – молодые женщины. Но по этим фактам было возбуждено всего 10 уголовных дел, так как жертвы рабства чаще всего не обращаются к властям.