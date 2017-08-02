Премьер-министром Пакистана стал Аббаси

Парламент Пакистана избрал нового премьер-министра вместо Наваза Шарифа, отстраненного от власти на прошлой неделе из-за обвинений в коррупции. Партия Шарифа Мусульманская лига Пакистана (PML-N), имеющая большинство в нижней палате парламента, сумела утвердить кандидатуру Шахида Хакана Аббаси во время голосования 1 августа. Аббаси получил 221 голос из 342 возможных. Саид Навид Камар от Пакистанской народной партии получил 44 голоса, Шейх Рашид Ахмад от партии «Техрик-и Инсааф» – 33 голоса.

Партия Наваза Шарифа выдвинула Аббаси, бывшего министра нефти, в качестве временного главы правительства, поскольку младший брат бывшего премьер-министра, названный Шарифом преемником, пока не может по формальным причинам возглавить правительство. Шахбазу Шарифу, главному министру провинции Пенджаб, нужно пройти в парламент на довыборах, чтобы получить возможность стать премьер-министром. Этот процесс может занять около двух месяцев.

Наваз Шариф был отправлен в отставку с поста премьера 28 июля после того, как Верховный суд Пакистана вынес решение об отстранении его от должности в связи со скандалом о наличии офшорных капиталов. Скандал связан с утечкой в прошлом году «Панамского досье» – документов из панамской юридической компании.Сам Шариф заявил, что никаких нарушений он не допускал.