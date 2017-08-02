По меньшей мере 29 человек погибли при атаке на мечеть в Герате

По меньшей мере 29 человек погибли и 63 ранены при атаке смертника и вооруженного человека на шиитскую мечеть в Герате на западе Афганистана 1 августа. Как сообщает сотрудник местного госпиталя, состояние многих раненых оценивается как критическое.

Власти заявили, что смертник взорвал себя вечером во вторник перед мечетью Джавадия в районе Дехр-Абад в Герате. Телеканал Tolo-TV сообщил, что второй атакующий открыл огонь из винтовки внутри мечети в то время, когда на улице прогремел взрыв.

Сотрудник госпиталя в Герате Мохамммед Рафик Шахрзад подтвердил, что тела 20 жертв взрыва были доставлены в госпиталь с места ЧП. Еще девять человек, по словам Шахрзада, умерли после госпитализации. Он не исключил, что число жертв может возрасти, потому что многие доставлены с серьезными травмами.

Об ответственности за это нападение пока никто не заявил. Движение «Талибан», берущее на себя ответственность за атаки, совершенные его боевиками, распространило сообщение, в котором отвергло причастность к случившемуся в Герате.