На суде по делу «банды ГТА» произошла стрельба. Есть убитые и раненые

В Московском областном суде, где проходят слушания по делу так называемой «банды ГТА», 1 августа произошло дерзкое нападение, которое переросло в перестрелку. По данным Следственного комитета РФ, пятеро подсудимых в лифте напали на двух конвойных.

«Один из подсудимых совершил нападение на конвойного и начал его душить. В результате подсудимые смогли освободиться и завладеть оружием конвоиров, один из которых успел вызвать подкрепление – сотрудников Росгвардии. На третьем этаже, где злоумышленников уже ждали сотрудники Росгвардии, завязалась перестрелка, в ходе которой один из сотрудников Росгвардии был ранен в плечо, трое подсудимых уничтожены, двое – с тяжелыми огнестрельными ранениями госпитализированы», сообщает Следственный комитет.

Сообщается, что конвоиры получили множественные телесные повреждения, один из них был госпитализирован сразу, женщина-конвоир дала показания и после этого тоже госпитализирована.

«РИА Новости» со ссылкой на адвоката подсудимых сообщает, что убиты четверо участников банды.

Напомним, заседания по делу «банды ГТА» идут в Московском областном суде с августа 2016 года. По делу проходят девять уроженцев Центральной Азии, которые обвиняются в серии убийств водителей в Подмосковье, Москве и Калужской области в 2012-2014 годах.«В зависимости от роли каждого, они обвиняются в убийствах 17 человек и в двух покушениях, а также в бандитизме, разбоях, незаконном изготовлении и хранении оружия и похищении документов», – пишут СМИ.