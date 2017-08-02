Преподаватели в «бункерах» и студенты-«паровозы»: топ обманных стратегий при поступлении в узбекские вузы

Первого августа во всех городах и поселках Узбекистана прошли вступительные экзамены в вузы. Это единственный день в году, когда все сотовые операторы страны на полдня отключают мобильный интернет и SMS. Компании связи каждый год объясняют это профилактическими работами.

Но это скорее всего не так: многие узбекистанцы считают, что так власти пытаются бороться с одной из главных проблем в сфере образования – коррупцией и обманами во время тестирования абитуриентов.

Контроль за тем, как проходят вступительные экзамены в вузы, в Узбекистане возложен на милицию и Службу национальной безопасности (СНБ). Но, несмотря на это, ежегодно во время тестирований можно наблюдать массу нарушений и коррупционных схем, некоторые из которых поражают своей изобретательностью.

Настоящее Время совместно с Радио «Озодлик» подготовили подборку самых популярных видов жульничества, которыми узбекские абитуриенты каждый год пользуются для поступления в вуз.

1. «Бункер»

Чуть ли не самый распространенный способ. Тестовые книжки нужных абитуриентов под разными предлогами выносят из аудитории и передают заранее приглашенным специалистам (обычно это преподаватели вузов), которые сидят в закрытых кабинетах в том же здании, т.е. в так называемых «бункерах». Они отмечают правильные ответы на тестовых книжках и передают их обратно абитуриентам.

Иногда, чтобы не вызывать подозрения других, тестовые книжки выносят сами абитуриенты, которых сотрудники СНБ вызывают якобы для дополнительной проверки.

В этом случае подкупаются несколько человек: приглашенный специалист, который обычно за ночь до этого закрывается в «бункере», и несколько человек из числа наблюдателей, включая сотрудников Службы национальной безопасности.

2. «Паровоз»

Тоже часто используемый способ жульничества на экзаменах. «Паровозом» называют подставного абитуриента, который «ведет» за собой один или несколько «вагонов», т.е. своих клиентов, реальных абитуриентов.

«Паровозами» обычно подрабатывают студенты или недавно окончившие университет молодые люди, которые молодо выглядят и не вызывают подозрения у наблюдателей и других абитуриентов. Их цель – попасть в нужную аудиторию со своими клиентами и помочь тем с ответами.

С 2003 года пользоваться этим способом стало намного сложнее из-за того, что абитуриентов начали распределять по аудиториям в зависимости от года окончания школы или колледжа. Теперь, чтобы попасть в нужную группу, «паровозам» приходится покупать дипломы колледжей. Что касается расходов, то, кроме «паровозов», абитуриенту в этом случае приходится подкупать также и наблюдателей.

3. «Танки» и «головы»

Один из самых старых способов жульничества на экзаменах. Преподаватель вуза («танк») заранее готовит специальную группу из студентов отличников («головы»), которые зайдут на экзамены вместо абитуриентов.

При этой схеме чрезвычайно важно, чтобы «головы» были внешне похожи на своих клиентов, потому что всех сотрудников СНБ, которые проверяют документы перед входом на тесты, подкупить сложно.

Иногда (если наблюдатели тоже подкуплены) такие подставные абитуриенты одновременно работают «паровозами», и после завершения задачи «головы» успевают помочь еще и нескольким «вагонам» по схеме, описанной в пункте два.

4. «Пастух»

При этой схеме к сдаче экзаменов тоже привлекается лжеабитуриент, который не ставит перед собой задачу поступить в вуз. «Пастух» заходит на экзамен с одной целью – вынести копии тестовых книжек нужных абитуриентов.

До середины 2000-х годов таким способом выносили оторванные страницы тестов, которые потом передавались заранее приглашенным специалистам. С 2004 года в конце экзаменов тестовые книги начали проверять. Так что теперь «пастух» фотографирует вопросы на камеру или ручки-сканеры, и передает флешку посреднику.

Готовые ответы передаются обратно абитуриенту через посредника (из числа наблюдателей или сотрудников СНБ), либо через телефонную связь. Для этого подкупаются несколько наблюдателей.

5. Wi-Fi

Это самый технологически сложный способ, которым в последние годы пользуются редко. За несколько дней до 1 августа в нескольких точках рядом со зданием, где будут проходить экзамены, устанавливаются мощные Wi-Fi роутеры, при помощи которых создается целая сеть.

В день экзаменов подключенные к сети абитуриенты фотографируют вопросы в тестовых книжках на телефоны и передают специалистам. Тут абитуриенту важно отмечать свои снимки специальной отметкой, чтобы специалисты не перепутали и не выслали клиенту чужие ответы.

***

В 2016 году в некоторых университетах Узбекистана провели эксперимент и показали, как проходят вступительные экзамены в аудиториях, на установленных на зданиях наружных мониторах в прямом эфире. Абитуриенты тогда не знали, что ведется съемка и не уж тем более не думали, что их покажут там, где их смогут увидеть их родственники и друзья, поэтому открыто пользовались шпаргалками и телефонами. Но кадры откровенного обмана на экзаменах в Узбекистане тогда никого не удивили.