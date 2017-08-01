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Советник Мирзияева завел аккаунт в Facebook'е

Кахрамон Куранбаев – государственный советник президента Узбекистана Шавката Мирзияева по вопросам молодежной политики.

Государственный советник президента Узбекистана Шавката Мирзияева по вопросам молодежной политики Кахрамон Куранбоев завел аккаунт в Facebook'е.

Он стал первым советником главы государства, который завел личную страницу в социальных сетях, сообщает Sputnik Узбекистан.

Кахрамона Куранбаева назначили госсоветником президента и членом Сената 5 июля 2017 года.

Напомним, что в июле этого года Шавкат Мирзияев обязал депутатов и сенаторов Олий Мажлиса обзавестись собственными страницами в социальных сетях.

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