Пенс: санкции в отношении России будут введены в ближайшее время

Президент США Дональд Трамп в ближайшее время подпишет закон о введении санкций в отношении России, сказал на пресс-конференции в Тбилиси вице-президент США Майк Пенс.

28 июля законопроект об усилении санкций в отношении России одобрил сенат США. Документ, в частности, ограничивает максимальный размер инвестиций в нефтегазовые проекты, а также допускает введение персональных санкций в отношении россиян, которых Вашингтон считает причастными к кибератакам, коррупции и нарушениям прав человека.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что Кремль может принять некие «ответные меры» в отношении США. После этого министерство иностранных дел потребовало сократить количество сотрудников американской дипломатической миссии в стране.