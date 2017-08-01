Подробности переговоров Узбекистана и Кыргызстана по границам хранятся в тайне

За последний год межправительственная комиссия по демаркации узбекско-кыргызской границы провела в общей сложности 14 встреч. Однако ни узбекская, и ни кыргызская сторона не разглашают общественности информацию об итогах этих встреч.

29 июля в Бишкеке завершились очередные переговоры делегаций Узбекистана и Кыргызстана по вопросам делимитации государственной границы.

Как сообщило Министерство иностранных дел Узбекистана, на переговорах, которые длились девять дней, стороны продолжили совместную работу над описанием отдельных участков линии узбекско-кыргызской границы. Во время переговоров в Бишкеке 20-29 июля узбекскую делегацию возглавлял советник министра иностранных дел Узбекистана Ильхом Нематов.

По итогам переговоров был подписан протокол. «Переговоры прошли в традиционно дружественной и конструктивной атмосфере», сообщила пресс-служба МИД Узбекистана, не уточнив при этом, какие конкретные вопросы были решены в ходе переговоров. Кыргызское правительство тоже ограничилось общей информацией о переговорах.

Чуть раньше вице-премьер-министр Кыргызстана Жениш Разаков в интервью «Азаттыку» (Кыргызская редакция Радио Свобода) говорил, что еще предстоит много работы.

–​ Переговоры сейчас ведутся в системной форме. Один раз проходят в Узбекистане, другой – в Кыргызстане. Но работы еще много, – сказал Жениш Разаков.

Бывший вице-премьер Кыргызстана по вопросам безопасности и границ Абдрахман Маматалиев не скрывает своего удивления относительно засекреченности информации о процессе переговоров по вопросу госграницы:

– Не дается никакой информации по поводу того, где собиралась межправительственная комиссия, сколько километров участков согласованы, где и какие вопросы обсуждались. Почему они придерживают, не знаю. Мы соседние государства, и можно было бы отрегулировать сообщение на основании международных правовых актов, –​ говорит Абдрахман Маматалиев.

Стоит отметить, что закрытые при президенте Исламе Каримове на протяжении десятков лет пункты пропуска на узбекско-кыргызской границе частично открылись с приходом к власти Шавката Мирзияева. Однако многие граждане до сих пор лишены возможности посещать Узбекистан в любое желаемое время. Пропуск через узбекско-кыргызскую границу осуществляется исключительно на основе «системы телеграмм».

Встреча президентов двух государств Шавката Мирзияева и Алмазбека Атамбаева в конце 2016 года дала толчок возобновлению работы межправительственной комиссии.

Во время встречи с кыргызстанскими трудовыми мигрантами в июне этого года в Москве президент Алмазбек Атамбаев говорил, что до завершения его президентских полномочий вопрос по несогласованным с Узбекистаном участкам границ будет окончательно решен, и выразил надежду на скорое заключение договора об открытии границ.

Президентские полномочия Атамбаева закончатся осенью 2017 года.