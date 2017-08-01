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Китай возложил ответственность за ядерные испытания КНДР на США

Постоянный представитель Китая при ООН Лю Цзеи (архивное фото).

Китай считает, что ответственность за обострение ситуации на Корейском полуострове лежит на Вашингтоне и Пхеньяне, а не на Пекине. Об этом сообщил постоянный представитель Китая при ООН Лю Цзеи, передает Reuters.

Лю Цзеи заявил, что усилия одного Китая не принесут практических результатов, так как урегулирование обстановки в регионе зависит от двух основных сторон – США и КНДР. По мнению дипломата, Вашингтон и Пхеньян несут ответственность за усиление напряженности на Корейском полуострове и нежелание возобновить переговоры.

Ранее президент США Дональд Трамп раскритиковал власти Китая – одного из основных экономических партнеров КНДР – за отсутствие помощи по сдерживанию северокорейских ядерных испытаний.

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