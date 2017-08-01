Китай возложил ответственность за ядерные испытания КНДР на США

Китай считает, что ответственность за обострение ситуации на Корейском полуострове лежит на Вашингтоне и Пхеньяне, а не на Пекине. Об этом сообщил постоянный представитель Китая при ООН Лю Цзеи, передает Reuters.

Лю Цзеи заявил, что усилия одного Китая не принесут практических результатов, так как урегулирование обстановки в регионе зависит от двух основных сторон – США и КНДР. По мнению дипломата, Вашингтон и Пхеньян несут ответственность за усиление напряженности на Корейском полуострове и нежелание возобновить переговоры.

Ранее президент США Дональд Трамп раскритиковал власти Китая – одного из основных экономических партнеров КНДР – за отсутствие помощи по сдерживанию северокорейских ядерных испытаний.