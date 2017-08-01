В Ташкенте у реки Анхор вырубили около 200 высаженных зимой деревьев

В Ташкенте на набережной реки Анхор 29 июля вырубили около 200 деревьев, которые были высажены минувшей зимой, сообщает информационное агентство «Фергана» со ссылкой на Sreda.Uz.​

По словам журналиста-эколога Натальи Шулепиной, хвойные деревья были высажены тут впритык друг к другу.

«Чтобы получилась «стена», их втискивали между березами и тюльпановыми деревьями, приобретенными не так давно за валюту. Втискивая можжевеловые, обрубали «валютные» корни», – рассказывает Шулепина.

По ее словам, многие хвойные деревья и в момент посадки не производили впечатления здоровых. «Поддержав чей-то бизнес, почти всю республику засадили можжевеловыми, а их поразил арчовый червец... Все на глазах стало желтеть. Энтомологи рекомендовали, как бороться с арчовым червецом. Да кто же будет бороться? Службы защиты растений в городах и весях давно ликвидированы. Управления благоустройства хокимиятов (администраций) защищать деревья не умеют, да и не заинтересованы. Тогда дело дошло до анекдотичной покраски пожелтевшей хвои зеленой краской. Не везде, конечно, но такие случаи отмечались и в Ташкенте», – рассказывает Шулепина.

Приехавшие на место массовой вырубки у реки Анхор сотрудники Ташкентского городского комитета по охране природы сообщили, что к ним за разрешением никто не обращался: «Закон нарушен. Вырубка в таких масштабах – уголовное дело».

В Узбекистане хвойные деревья высаживают уже нескольких лет, заменяя ими чинары и другие лиственные деревья, столетиями спасавшие местное население от сильной жары. Несмотря на то, что хвойные породы не выполняют эту важную функцию, сохнут и не приживаются, их продолжали сажать с завидным упорством, пишет информагентство «Фергана». Пожухшие елки периодически подкрашивают, а теперь стали массово вырубать и их – наряду с другими деревьями.