Беглый таджикский полковник Гулмурод Халимов сделал селфи с дочерью

Селфи Гулмурода Халимова с дочкой стало доказательством того, что вторая жена и дети беглого полковника перебрались в Сирию. Гулмурод Халимов, экс-командир ОМОН МВД Таджикистана, в мае 2015 года примкнул к группировке «Исламское государство» («ИГ»). Весной прошлого года его вторая жена Хумайро Мирова вместе с четырьмя детьми покинула Таджикистан.

Новые фотографии Гулмурода Халимова оказались в распоряжении Радио Озоди (Таджикской редакции Радио Свобода) 31 июля. В одном из них беглый полковник запечатлен с присущими бойцам «ИГ» длинными волосами и бородой. Второе фото – селфи экс-командира ОМОН с дочкой от второй жены. Где и когда они сделаны – не известно.

Шохназар Миров, брат Хумайро Мировой, 31 июля сообщил, что, только увидев селфи Халимова с дочкой родные убедились – Хумайро и ее дети все-таки уехали в Сирию. В феврале прошлого года СМИ писали, что Хумайро Мирова, бывшая пресс-секретарь Таможенной службы Таджикистана и вторая жена Гулмурода Халимова, вместе со своими четырьмя детьми уехала в Сирию к мужу. Но ее родные не верили, что она покинула родину по собственной воле.

Родные утверждают, что ничего не знали о судьбе Хумайро и ее детей. Даже после того, как СМИ сообщили о смерти Гулмурода Халимова, который «дослужился» до поста и.о. военного министра «ИГ».

Полковник Гулмурод Халимов исчез в апреле 2015 года, а в конце мая сообщил, что находится в Сирии. В своем видеообращении бывший командир ОМОН МВД Таджикистана заявил, что в МВД ограничивали его религиозную свободу, в частности, ему запрещали молиться, поэтому он решил присоединиться к «ИГ». Таджикские власти обвиняют беглого полковника в измене родине.