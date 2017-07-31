В Кыргызстане сторонники оппозиционных политиков объявили о голодовке

В Бишкеке сторонники подсудимых Омурбека Текебаева и Дуйшенкула Чотонова объявили о голодовке. В акции, проходящей в штабе партии «Ата Мекен», принимают участие четыре человека.

Участники акции обращаются к властям и президенту Алмазбеку Атамбаеву с требованием «прекратить политические гонения», сообщает «Азаттык» (Кыргызская редакция Радио Свобода).

– Суд, ЦИК и власти чинят различные препятствия в отношении нашего лидера. Кроме того, нарушаются права его сотни тысяч избирателей, – сказал один из участников голодовки, член партии Айбек Султанкулов.

Один из сторонников Жакшылык Бердибек уулу на своей странице в Facebook'е написал: «Еще не доказана вина Омурбека Текебаева, а к нему относятся, как к осужденному. Права Текебаева попираются как никогда. Они вынуждены объявить голодовку для того, чтобы обратить внимание на это кыргызского и мирового сообщества».

Напомним, Омурбек Текебаев одним из первых подал заявление в ЦИК на регистрацию кандидатом в президенты. Он не смог принять участие в тестировании на знание кыргызского языка, которое началось 26 июля.

25 июля судья Первомайского районного суда Айбек Эрнис уулу отказал адвокатам Омурбека Текебаева в удовлетворении их ходатайства об обеспечении избирательных прав подсудимого и отказался выдать его паспорт. Позже ЦИК рекомендовал Текебаеву обратиться в суд по вопросу допуска на экзамен по госязыку.

Лидер партии «Ата Мекен» Омурбек Текебаев и экс-посол Дуйшенкул Чотонов находятся в СИЗО Государственного комитета национальной безопасности пятый месяц. Им предъявлено обвинение по статье 303 части 1 («Коррупция») УК КР. Уголовное дело возбуждено на основании показаний граждан России Алексея Модина и Леонида Маевского, заявивших, что через ныне покойного Таланта Маматкеримова они ​передали Омурбеку Текебаеву 1 млн долларов за содействие в покупке акций компании «Мегаком». Обвиняемые называют это дело политическим гонением, а следственные органы отмечают, что оно основано на соответствующих доказательствах.

Возбудившая уголовное дело, Генеральная прокуратура Кыргызстана отмечает, что не вмешивается в политику. 6 апреля генеральный прокурор Индира Джолдубаева отметила, что прокуратура работает в рамках закона, уголовное дело возбуждено на основании доказанной информации.