Проект ж/д Китай-Кыргызстан-Таджикистан-Афганистан-Иран зашел в тупик

Как передает «Озоди» (Таджикская редакция Радио Свобода), Худоёр Худоёров, министр транспорта Таджикистана сегодня в ходе пресс-конференции сообщил, что Тегеран обещал для ТЭО проекта ж/д Китай-Кыргызстан-Таджикистан-Афганистан-Иран выделить 1 миллион долларов. Однако так и не сделал этого.

Министр добавил, что в течении 7 лет после подписания соглашения Иран оплатил только 200 тысяч долларов. «Поэтому проект оказался в тупике и на данный момент никакой перспективы по его продвижению не наблюдается», – сказал Худоер Худоеров.

Шерали Ганджалзода, заместитель министр транспорта Таджикистана на данный пресс-конференции добавил, что «если данная проблема не решается на высшей уровне, то, наверное, больше проект не реализуется». «Причина – Иран и Китай не нашли общий язык», – добавил Ганджалзода.

Предполагалось, что продолжительность проекта железной дороги Китай-Кыргызстан-Таджикистан-Афганистан-Иран составить почти 2 тысячи км, через Таджикистан проходит 580 км. По оценкам специалистов, для каждого километра ж/д на территории Таджикистана потребуется от 8 до 10 миллион долларов. По предварительным оценкам, для 580 км по территории Таджикистана понадобится 3,2 миллиарда долларов.