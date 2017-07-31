США о Северной Корее: время разговоров прошло

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Японии Синдзо Абэ в состоявшемся в понедельник телефонном разговоре пришли к согласию о необходимости предпринять дополнительные шаги к сдерживанию ракетно-ядерных мероприятий Северной Кореи.

Премьер-министр выразил мнение, что и Россия должна играть более активную роль в стабилизации обстановки на Корейском полуострове. Абэ подчеркнул, что были предприняты последовательные усилия для урегулирования проблемы мирным путем, но Северная Корея полностью их проигнорировала.

За несколько часов до консультаций первых лиц глава делегации США при ООН Никки Хейли заявила, что «время разговоров о Северной Корее прошло». По словам американского дипломата, «в свете испытания КНДР межконтинентальной баллистической ракеты Китаю надо решить, поддержит ли он реальное ужесточение санкций Совбеза в отношении Пхеньяна. Очередная резолюция СБ, не усиливающая международное давление на Северную Корею, ценности не имеет».

«О дополнительных мерах против КНДР должны подумать также Южная Кореяи Япония», – добавила Хейли.

Президент Трамп оставил запись в Twitter'е, что он «крайне разочарован» отсутствием помощи со стороны Китая в деле сдерживания Северной Кореи и что «спускать это Китаю» он более не намерен.

Пекин через печатный орган ЦК КПК ответил Трампу, что «если военные угрозы США и Южной Кореи не в состоянии сдержать ракетно-ядерные мероприятия КНДР, то как Китай это может сделать за счет экономических санкций?»